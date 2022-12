PSG : Hakimi renvoyé à l’Inter ? Son agent brise le silence

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’une énorme Coupe du Monde avec sa sélection du Maroc, Achraf Hakimi va vite passer à autre chose en reportant le maillot du Paris Saint-Germain. Un club où il prévoit de rester de longues années, malgré les rumeurs l’envoyant à l’Inter Milan.

Débarqué dans le club de la capitale française durant l’été 2021, Achraf Hakimi est clairement monté en gamme au sein du football mondial. S’il était déjà un très bon latéral droit lors de son arrivée à Paris, le joueur de 24 ans est maintenant considéré comme le meilleur défenseur droit du monde. Un statut qu’il a fièrement porté à la Coupe du Monde au Qatar, où il a réalisé un très joli parcours avec le Maroc. Principal artisan de la quatrième place de la sélection africaine, sortie par l’équipe de France en demi-finale, Hakimi a déjà retrouvé le chemin de l’entraînement au PSG, après un petit détour au pays pour profiter de la ferveur locale. Un come-back anticipé qui montre qu’Hakimi a vraiment envie de réussir sa deuxième partie de saison avec le PSG, un club où il se sent bien. Et ce ne sont pas les dernières rumeurs qui l’envoient à l’Inter Milan qui vont le déstabiliser, puisque son agent Martin Camano sait qu’Hakimi prévoit de rester au PSG sur le long terme.

‼️👀 TV PLAY | Alejandro #Camano sul ritorno di #Hakimi all'#Inter: "#Ausilio ha fatto tante operazioni intelligenti quando siamo approdati in nerazzurro. Per il futuro non saprei, il calcio è molto dinamico, ma adesso è molto felice in Francia"https://t.co/sAeRfvKNCf — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 22, 2022

Hakimi « est très heureux au PSG »

« Tout peut arriver pour Hakimi, mais il est très heureux au PSG, où il a actuellement un contrat de trois ans et demi », a lancé le représentant espagnol sur la chaîne Twitch de Calciomercato. Une déclaration qui va donc calmer les médias italiens, qui n'arrêtaient pas de renvoyer Hakimi chez les Nerazzurri en vue du prochain mercato estival. Formé au Real Madrid, le latéral droit a vécu une belle saison 2020-2021 avec l’Inter avant d’être transféré au PSG contre un chèque de 68 millions d’euros. Lié avec le club parisien jusqu’en 2026, le Marocain n’a aucun intérêt à faire machine arrière. Déjà parce qu’il a un très bon salaire au PSG, mais aussi parce qu’il a plus de chances de remporter la Ligue des Champions avec Paris qu’avec l’Inter. Et la présence de son ami Kylian Mbappé dans l’effectif de Christophe Galtier fait aussi pencher la balance du côté du PSG pour Hakimi.