PSG : Hakimi pas encore finalisé, pourquoi ça coince

A la recherche d’un latéral droit cet été, le Paris Saint-Germain met le paquet sur Achraf Hakimi. De nombreuses rumeurs annonçaient le joueur de l’Inter Milan proche de la capitale française. Mais les positions des deux clubs ne sont pas encore suffisamment proches.

Pendant que le flou entoure l’avenir de l’entraîneur Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain se dirige vers un gros coup sur le marché des transferts. Cette fois, le secteur offensif n’est pas concerné puisque la piste mène au latéral droit Achraf Hakimi. Le joueur de l’Inter Milan ne manque pas de sollicitations pour le mercato estival, lui que l’on annonce également sur les tablettes du Bayern Munich et de Chelsea. Mais c’est bien le deuxième de Ligue 1 qui tiendrait la corde sur ce dossier.

On parle même d’un transfert imminent depuis quelques jours, sans nouvelles au sujet d’une éventuelle officialisation. Alors pourquoi ça coince ? Si l’on en croit La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, contrairement à ce que l’on a pu entendre ces derniers jours, n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente. Les discussions sont bien en cours et le quotidien transalpin confirme qu’elles avancent dans le bons sens. Mais le point de désaccord vient du montant du transfert.

10 M€ séparent le PSG et l’Inter

D’un côté, les Nerazzurri, qui réclamaient initialement 80 millions d’euros, seraient prêts à libérer Achraf Hakimi pour 70 millions d’euros plus des bonus. Alors que de l’autre, la direction francilienne est montée jusqu’à 60 millions d’euros. Autant dire que les deux positions des deux clubs ne sont pas si éloignées et qu’un accord est tout à fait envisageable. D’ailleurs, le journal aux pages roses n’exclut pas une nouvelle proposition du Paris Saint-Germain, apparemment déterminé à recruter l’international marocain dont les dirigeants ont pour objectif de renflouer les caisses de l’Inter Milan.