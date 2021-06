PSG : Hakimi à Paris, un sale coup signé Tuchel ?

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral droit de haut niveau, le PSG a fait d’Achraf Hakimi sa priorité absolue au mercato.

Après avoir ficelé les arrivées de Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain rêve de faire la passe de trois avec Achraf Hakimi. Mais le dossier du latéral droit marocain de l’Inter Milan est de loin le plus compliqué. Et pour cause, l’ancienne mobylette du Real Madrid est encore sous contrat longue durée avec les Nerrazzuri, qui refusent logiquement de le brader. A en croire les dernières informations livrées par Fabrizio Romano, le champion d’Italie en titre réclame toujours la bagatelle de 80 ME pour le transfert de son défenseur, quand le Paris Saint-Germain tente de négocier à un montant sensiblement inférieur, aux alentours de 60 ME.

De son côté, Gianluca Di Marzio affirme que Chelsea est de plus en plus chaud pour recruter Achraf Hakimi. Également disposés à mettre 60 ME sur la table, les Blues disposent par ailleurs de joueurs intéressants à mettre dans la balance. « Deux clubs ont commencé à s’activer concrètement pour le latéral marocain : le PSG et Chelsea. Les clubs ont mis environ 60 millions d’euros sur la table. Les Anglais peuvent ajouter au moins un joueur à leur offre. Il s’agit d’Emerson Palmieri et de Christensen » a publié le spécialiste du mercato italien. C’est un plan sensiblement similaire que Leonardo aimerait mettre en place. Dans l’idéal, le directeur sportif du PSG adorerait dépenser 60 ME pour Hakimi et inclure dans la transaction un ou deux indésirables à l’instar d’Ander Herrera ou de Layvin Kurzawa voire de Leandro Paredes. Reste à voir si cette option intéresse l’Inter Milan, qui a surtout besoin de cash pour combler de gros problèmes financiers. De toute évidence, les prochains jours permettront d’y voir plus clair dans ce qui ressemble déjà à l’un des feuilletons du mercato.