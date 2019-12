PSG : Guy Roux prend cher, son ancien buteur s’y met aussi

Dans : PSG.

Après ses commentaires sur l’absence de Marquinhos liée à sa paternité, Guy Roux n’est pas épargné par les critiques. Même son ancien joueur Lilian Laslandes est intervenu pour lui faire la morale.

« Ce sont les hommes qui accouchent désormais. » En critiquant l’absence de Marquinhos, libéré pour la naissance de son deuxième enfant le week-end dernier, Guy Roux n'a pas augmenté sa cote de popularité. Son opinion n’a pas seulement choqué le Brésilien et le Paris Saint-Germain. Sans parler des internautes, de nombreux acteurs du ballon rond ne comprennent pas la sortie de l’ancien entraîneur connu pour sa rigueur extrême du côté de l’AJ Auxerre. Tous les joueurs passés sous ses ordres pourront témoigner, à l’image de Lilian Laslandes qui avait manqué un entraînement à l’AJA pour cause de paternité. Et qui ne le regrette pas une seule seconde.

« C’est pas parce qu’on est footballeurs que ça devrait être différent, s’est défendu l’ex-attaquant contacté par 20 Minutes. On prend du plaisir dans notre métier, mais est des hommes avant tout. Je ne m’en suis pas voulu vis-à-vis de mon club d’avoir assisté à la naissance de mon enfant. si j’étais coach, je laisserais libre cours à l’appréciation du joueur. Qui peut se permettre d’interdire à une personne d’assister à la naissance de son enfant. Pour n’importe qui c’est un moment unique. Rater une naissance pour ensuite le regretter toute sa vie ? Qui peut vous imposer ça ? » Personne, pas même l'intransigeant Guy Roux.