PSG : Gueye tient parole, il évite un nouveau désastre à Paris

Dans : PSG, Mercato.

C’est en ce début de semaine prochaine qu’Idrissa Gueye va devenir un joueur du Paris Saint-Germain, si la visite médicale prévue ce lundi se déroule comme prévue.

Un très long cheminement qui prend donc fin. Après le forcing de l’hiver dernier, le PSG a mis du temps mais est reparti à l’attaque de cette piste qui coûtera au minimum 30 ME, mais représente enfin l’arrivée d’un vrai « 6 », désirée depuis le départ à la retraite de Thiago Motta. Et pourtant, jusqu’à ces derniers jours, le Paris SG aurait pu tout perdre. Après avoir convaincu Everton, Tuchel et Leonardo avaient également obtenu l’accord du Sénégalais et de son entourage.

Mais dans les dernières heures, Manchester United est venu à la charge de manière brutale et spectaculaire, assurant à l’ancien lillois une place de titulaire et un contrat XXL. Gueye, qui a quand même eu un léger moment de doute, a finalement préféré tenir sa parole auprès du PSG, convaincu par le discours de Tuchel, mais aussi de Leonardo, qui s’était montré beaucoup plus insistant qu’un certain Antero Henrique l’hiver dernier. La place garantie en Ligue des Champions a certainement du peser dans la balance, tout comme son salaire qui sera tout sauf négligeable à Paris, mais Gueye est resté fidèle à sa première idée, ce qui aurait évité une nouvelle déconvenue de taille pour le PSG dans le recrutement d’un « 6 ».