PSG : Gueye se blesse en doudoune, c'est improbable

Dans : PSG.

Fêtant le tir au but décisif de Moise Kean, Idrissa Gueye a été filmé se tenant l'arrière de la cuisse juste après la célébration. Une blessure bête qui pourrait le priver de la fin de saison avec Paris.

Éliminé par Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions, distancé par Lille en championnat à deux journées de la fin, le PSG risque de vivre une saison blanche. Pour tenter d'éviter pareille humiliation, les Parisiens n'avaient pas le droit à l'erreur face à Montpellier en demi-finale de Coupe de France. Au terme d'un match au scénario fou, Mbappé et ses copains sont finalement venus à bout du MHSC aux tirs aux buts pour atteindre la finale. Mais tout n'a pas été rose pour Paris. Idrissa Gueye, encore une fois auteur d'un bon match ponctué d'une passe décisive sur l'ouverture du score, a peut-être été victime de l'une des blessures les plus bêtes de la saison.

Gueye blessé en célébrant ?

Sur un plan diffusé par Eurosport, on peut apercevoir Kylian Mbappé célébrer le tir au but de la victoire inscrit par Moise Kean. À ses côtés, on voit également Idrissa Gueye, en doudoune, qui après quelques mètres de course se tient subitement l'arrière de la cuisse droite. Si le Sénégalais s'était claqué sur la célébration de la victoire de son équipe, il s'agirait sans aucun doute de l'une des blessures les plus improbables de l'année. Toutefois, il est à l'heure actuelle impossible d'assurer de manière certaine que le milieu de terrain n'était pas déjà victime d'une gêne à la cuisse. En effet, Gueye avait quitté le terrain une dizaine de minutes plus tôt. Pour l'heure, le PSG n'a pas encore communiqué sur l'état de santé de son joueur. Une absence pour les deux dernières journées de Ligue 1 serait un vrai coup dur pour Mauricio Pochettino, lui qui ne pourra pas compter sur Marco Verratti, blessé et forfait jusqu'à la fin de la saison.