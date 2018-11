PSG : Guérin se permet de calmer Nasser Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

Cela a été un peu l’enflammade après la victoire du Paris Saint-Germain devant Liverpool, avec des scènes de joie très marquées et des déclarations parfois osées.

Cela a notamment été le cas de Nasser Al-Khelaïfi, qui a clairement fait comprendre que Thomas Tuchel, pour ses coups tactiques réussis contre les Reds, était à ses yeux le meilleur entraineur du monde. Difficile de prendre cette déclaration au premier degré, même si le coach allemand marque des points par sa gestion du groupe et des superstars notamment. Néanmoins, Vincent Guérin a tenu à rebondir sur cette envolée pour Eurosport.

« On ne peut pas dire que Tuchel est le meilleur entraîneur du monde aujourd’hui. C’est plus une déclaration à chaud d’après-match. Il faudra voir dans le temps avec le PSG et jusqu’où il ira. Aujourd’hui, c’est bien trop hâtif pour savoir où est-ce qu’on place Thomas Tuchel sur l’échiquier mondial des entraîneurs. C’est un entraîneur qui a entraîné peu d’équipes, Mayence et Dortmund avant le PSG. Il va falloir attendre un peu pour savoir où il en est. Il fait, malheureusement, plus ou moins avec les moyens du bord, parce qu’il n’a pas non plus un effectif très large, même si paradoxalement, il n’a jamais aligné le même onze à chaque match cette saison », a souligné l’ancien milieu de terrain du PSG, pour qui Thomas Tuchel a en tout cas réussi son pari avec une composition de départ osée et inattendue face à Liverpool.