PSG : Guendouzi futur Rabiot du Paris SG, why not !

Le Paris Saint-Germain, qui souhaite recruter quatre joueurs cet été au mercato, a notamment ciblé le poste de milieu défensif.

Aux yeux de Leonardo, il est indispensable de recruter un joueur supplémentaire dans ce secteur de jeu afin de soulager Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et le très fragile Ander Herrera. Surtout, la venue d’un milieu défensif est d’autant plus cruciale pour le PSG que Thiago Silva va quitter le club, et que Marquinhos sera amené à jouer uniquement en défense centrale la saison prochaine. C’est donc avec l’ambition de recruter un potentiel titulaire à moindre coût que Leonardo prospecte toute l’Europe depuis plusieurs mois. Ismaël Bennacer, Tanguy Ndombele, Boubacar Kamara ou encore Sergej Milinkovic-Savic figurent notamment sur sa short-list.

Mais ces dernières semaines, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est également penché sur le cas de Matteo Guendouzi, ancien Titi du club francilien, et qui n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté d’Arsenal. Également évoqué au FC Barcelone, le chevelu de 21 ans pourrait représenter un très beau coup pour le PSG selon le média britannique Four Four Two, qui évoque la possibilité d’un transfert de Guendouzi dans la capitale française cet été. Il est notamment indiqué que l’intérêt du Paris Saint-Germain pour l’ancien Lorientais est « de longue date » et permettrait au PSG de remplacer Adrien Rabiot avec un an de retard. « Il possède un style de jeu similaire au joueur de la Juventus Turin, et pourrait apprendre au côté de Marco Verratti » indique le média, pour qui il y a une nette ressemblance entre Guendouzi et Rabiot, et pas seulement au niveau de la coupe de cheveux. Reste maintenant à voir si Leonardo activera définitivement cette piste, moins onéreuse que celles menant à Ndombele ou Milinkovic-Savic, mais qui présente également moins de garanties.