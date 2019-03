PSG : Al-Khelaïfi est un peureux, Leboeuf l'accuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Après une seule saison sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel s’apprête déjà à signer une prolongation de contrat.

En discussions avec sa direction depuis plusieurs semaines, l’entraîneur allemand a effectivement trouvé un accord sur la base d'un nouveau bail courant jusqu’en juin 2021. Cette prolongation d’un an, assortie d’une revalorisation salariale, doit être officialisée au cours des prochains jours, alors même que la saison du club de la capitale n’est pas forcément une réussite. C’est donc pour cette raison que Frank Leboeuf a du mal à comprendre le choix de Nasser Al-Khelaïfi avec Tuchel.

« La prolongation de contrat de Tuchel ? Pour moi, c’est prématuré. Ça montre encore une faiblesse du président, qui a peur de l’avenir et qui pense qu’il faut absolument sécuriser Tuchel pour être mieux. Mais quand on est Paris, un grand club, c’est à l’entraîneur de se dire : j’espère qu’ils vont me faire prolonger parce que j’ai envie de rester à Paris jusqu’à la fin de mes jours. On fait signer un entraîneur deux ans. À la fin de ses deux ans, tu fais un bilan, il est bien, tu le fais prolonger ou pas. Je pense que Tuchel, comme beaucoup d’entraîneurs, serait heureux de signer un nouveau contrat, à l’issue de son contrat. Mais pourquoi vouloir absolument le sécuriser. C’est le problème dans le football, si tu es sécurisé, tu n’as plus d’ambition. Un entraîneur doit être en danger, parce qu’il va donner le meilleur de soi-même s’il est en danger », lance, sur RMC, le consultant, qui estime que Tuchel ne mérite pas ce nouveau contrat, vu que le PSG a encore échoué en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tout en perdant la Coupe de la Ligue...