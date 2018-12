PSG : Guendouzi a eu le culot de zapper Paris, il en est fier

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Auteur de bons débuts sous le maillot d'Arsenal, Matteo Guendouzi aurait vraiment pu exploser au Paris Saint-Germain. Mais il en a décidé autrement.

Matteo Guendouzi connaît bien le club de la capitale française. Car le PSG, c'est son club pré-formateur, sachant qu'il y a commencé le foot à l'âge de 6 ans. Sauf qu'au final, le milieu avait décidé de ne pas intégrer le centre de formation francilien à 15 ans, préférant aller à Lorient, où il pensait avoir une plus grande place en tant que jeune joueur. Bien lui en a pris puisqu'il a explosé chez les Merlus avant de rejoindre Arsenal l'été dernier. S'il brille en Premier League depuis le début de la saison, l'international espoirs français aurait pourtant pu faire les beaux jours du PSG, son ancien club étant intéressé pour le faire revenir par la grande porte. Mais Guendouzi a eu assez de caractère pour recaler l'approche de Paris.

« Le PSG a été très intéressé, comme d'autres clubs. Il y a eu beaucoup de discussions. Mais le meilleur choix que j'avais à faire était de rejoindre Arsenal. À partir du moment où Arsenal s'est positionné pour moi, je n'ai pas hésité, et je me suis concentré que sur cette direction-là. La tradition française d'Arsenal ? Quand j'étais jeune, j'ai regardé beaucoup de matchs d'Arsenal, quand il y avait beaucoup de Français là-bas. Dans l'effectif, il y a encore des Français, et cela a beaucoup joué bien sûr. Quand j'étais petit, je regardais surtout le PSG, car j'y jouais. Mais Arsenal, c'est un club que j'ai vraiment beaucoup suivi. Donc Arsenal a toujours été un rêve pour moi. J'ai toujours voulu jouer dans de grands stades, avec une grande équipe. Je suis très heureux, et j'espère pouvoir y faire de grandes choses », a lancé, sur Canal +, Guendouzi, qui avoue aussi qu'Unai Emery, l'ancien coach du PSG, a réellement insisté pour qu'il vienne chez les Gunners. Au grand dam de Paris, qui n'a toujours pas trouvé son fameux milieu défensif de haut niveau. Dommage quand on voit le niveau de jeu affiché par son ancien joueur avec le club londonien...