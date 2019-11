PSG : Grillé après le match, Neymar s’offre une polémique

Dans : PSG.

Décevant lors de son entrée face au Real Madrid (2-2) mardi en Ligue des Champions, Neymar fait encore parler. Et pas seulement pour sa performance.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a tranché, Neymar n’était que remplaçant au coup d’envoi du choc face au Real Madrid. Certains diront que le Brésilien a seulement été ménagé. Quand d’autres évoqueront un choix fort de la part du technicien allemand. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas dû apprécier, même s’il affichait un grand sourire pendant l’avant-match.

On l’a vu discuter et plaisanter avec ses compatriotes de la Maison Blanche dont le latéral gauche Marcelo, qui lui aurait assuré qu’il était meilleur que Kylian Mbappé. Un peu plus tard, Neymar est entré pour la seconde période, une apparition très décevante au niveau de l’implication. Il était clair que la star parisienne se fichait de ce grand rendez-vous européen. Et comme si cela ne suffisait pas, le joueur le plus cher de l’histoire s’est encore fait remarquer après le match.

Neymar a quitté le groupe

Rien à voir avec d’éventuelles déclarations puisque le numéro 10 du Paris Saint-Germain ne s’est pas arrêté en zone mixte. Selon une information relayée par le quotidien As, Neymar a passé le reste de la soirée avec son coéquipier en sélection et milieu madrilène Casemiro. Les deux hommes ont effectivement été aperçus dans un restaurant argentin de la capitale espagnole. A croire que le club francilien l’a autorisé à quitter le groupe après la rencontre, un privilège assez étonnant…