PSG : Griezmann à Paris ? Une fake news ou le secret du siècle

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Si Antoine Griezmann a indiqué samedi qu'il savait précisément dans quel club il jouera lorsque la saison 2019-2020 reprendra, le quotidien sportif catalan Sports affirmait dimanche que l'attaquant français, qui va quitter l'Atlético Madrid, faisait les yeux doux au Paris Saint-Germain. Il n'en fallait pas plus pour annoncer Antoine Griezmann au PSG, tandis que Neymar ou Kylian Mbappé était annoncé sur le départ vers le Real Madrid. Mais pour Geoffroy Garétier, tout cela est faux, ou alors le Paris SG a clairement mené un travail ultra-secret sur cette opération gigantesque.

« Antoine Griezmann au PSG lors du mercato ? Personne n'est au courant de ça. Par rapport à cette info-là, j’ai ressenti de l’incrédulité et de la surprise à Paris. Je ne dis pas que ça ne se fera pas. Peut-être que c’est en train de se préparer dans le plus grand secret. Mais je serais très surpris. Car comment financer cette opération ? Avec des départs, oui. Le PSG doit déjà amortir les transferts de Neymar et Mbappé. Si vous faites Griezmann, c’est très cher, avec la clause libératoire à 120 ME, un contrat de 5 ans et un salaire annuel d’au moins 30 ME bruts. Un départ de Neymar ou Mbappé pour le financer ? C’est encore plus hypothétique. Paris a dit que les deux joueurs vont rester », a prévenu le journaliste du Late Football Club.