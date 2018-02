PSG : Grégory Schneider effaré des accusations après la blessure de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis dimanche soir, et la sortie sur blessure de Neymar contre l'OM, Unai Emery fait l'objet de critiques de la part de certains consultants et journalistes qui estiment que l'entraîneur du Paris Saint-Germain aurait fait un choix plus judicieux en faisant sortir Neymar dès que le 3-0 était acquis. Une attaque contre Unai Emery qui fait bondir le journaliste de Libération, lequel estime que toute cette polémique est totalement stupide et sans aucun sens.

« Si je comprends bien ce que j'entends depuis dimanche, on ne peut pas prendre le risque de la blessure avec un type qu'on achète 222 millions. Donc, l'idée, c'est de ne jamais faire jouer Neymar. Si j'étais la direction du PSG, j'y penserais sérieusement. #Neymar #pasdufoot », a lancé, via Twitter, Grégory Schneider, rapidement soutenu par de nombreux internautes, qui eux aussi ont du mal à comprendre que l'on puisse critiquer le choix fait par le technicien du Paris Saint-Germain de faire jouer la totalité de la rencontre PSG-OM à Neymar. Difficile de lui donner tort sur ce sujet.