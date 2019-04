PSG : Grégory Schneider balance deux missiles sur Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans la foulée de la défaite du Paris Saint-Germain à Nantes ce mercredi soir, la deuxième de rang après celle à Lille, ce qui n'était plus arrivé au PSG depuis l'hiver 2011, lorsque Qatar Sports Investment venait de racheter le club de la capitale, les critiques tombent sur le Paris SG. Et même si certains supporters parisiens tentaient de trouver des circonstances atténuantes à leur équipe, en évoquant les très nombreuses absences, Grégory Schneider a lui frappé là où ça fait mal pour la formation de Thomas Tuchel.

Car pour le journaliste de Libération, le Paris SG ne peut pas se cacher derrières les blessures et les suspendus. « C'est le moment de se rappeler que Tuchel parlait d'"accident" le soir du retour contre Manchester United (...) Pour tous ceux qui geignent sur les absents parisiens lors de FC Nantes-PSG, on précise deux choses. 1. Il y avait 8 internationaux sur la pelouse au coup d'envoi et 2. Le service médical fait partie de la performance d'un club, comme la qualité de ses joueurs ou son management », a lancé, via Twitter, Grégory Schneider, pas tendre avec l'ensemble du Paris Saint-Germain. Difficile de lui donner tort depuis quelques semaines.