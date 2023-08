PSG ‍: Gonçalo Ramos à Paris pour 80 ME, c’est bouclé ‍!

En quête d’un nouvel avant-centre pour renforcer son secteur offensif en vue de la saison qui arrive, le Paris Saint-Germain vient de trouver son bonheur au Portugal.

En effet, ce dimanche soir, Paris a finalisé le transfert de Gonçalo Ramos. Selon L’Equipe, le club de la capitale française et Benfica travaillent actuellement sur « les derniers détails d'un prêt avec option d'achat quasiment obligatoire » du joueur de 22 ans.

D'après Fabrizio Romano, le PSG déboursera 80 millions d'euros, dont 15 ME de bonus, pour recruter Ramos en 2024. Formé à Lisbonne, l’international portugais va débarquer en début de semaine pour passer sa visite médicale à Paris, où il sera sans doute suivi d’Ousmane Dembélé et/ou de Randal Kolo Muani.



Gonçalo Ramos to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement in place on €80m deal, documents are being prepared 🚨🔴🔵 #PSG



€65m fixed fee, €15m add-ons — it will be loan move with obligation to buy in 2024 due to Financial Fair Play issues.



