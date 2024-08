PSG ‍: Gonçalo Ramos à Chelsea, fin du délire

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va encore faire parler en cette fin de mercato estival. Le club de la capitale désire notamment se renforcer en attaque pour combler le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Luis Enrique prépare ses troupes pour leur grand retour en Ligue 1 ce vendredi sur la pelouse du Havre. Le PSG devra éviter le piège normand, surtout que son effectif n'est pas encore au complet. Le club de la capitale veut encore se renforcer au mercato, notamment offensivement. Jadon Sancho est même une piste creusée avec sérieux selon les informations de L'Equipe. Reste à savoir d'ailleurs si une arrivée majeure au Paris Saint-Germain pousserait vers la sortie des joueurs, comme Randal Kolo Muani ou encore Gonçalo Ramos...

Gonçalo Ramos à Chelsea, le PSG va pouvoir souffler

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

Concernant le Portugais, une seconde chance va très certainement lui être accordée, lui qui bénéficie du soutien de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Pourtant, l'ancien du Benfica ne manquait pas de courtisans. C'était le cas de l'Atlético Madrid mais aussi de Chelsea. Un Chelsea qui se cherche actuellement un attaquant. Cependant, ce ne sera pas Gonçalo Ramos. Selon les informations de Ben Jacobs, une arrivée du Portugais n'est pas du tout dans les plans des Blues, concentrés sur le recrutement de Joao Felix. Ramos va donc pouvoir pleinement avoir la tête au PSG. Il pourra jouer avec moins de pression, Kylian Mbappé étant parti. Alors que le marché des transferts fermera à la fin du mois d'août, encore pas mal de choses devraient se produire dans la capitale. Luis Enrique adore le turnover et ne s'en privera pas la saison prochaine. Tous les joueurs en sont conscients et vont devoir se battre pour leur place, surtout que la concurrence sera plus féroce que jamais dans la capitale française.