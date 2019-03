PSG : Gianluigi Buffon prolongé ? Un coup de tonnerre possible !

Dans : PSG, Ligue 1.

Quelques heures avant le match retour de Ligue des champions face à Manchester United, la presse italienne affirmait qu'une prolongation de contrat allait rapidement être formalisée entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Buffon. Mais le scénario du match face aux joueurs mancuniens, et l'implication évidente du légendaire gardien de but dans ce naufrage, ont repoussé à plus tard la signature d'un tel engagement. Et peut-être même à jamais. Car c'est une évidence, si personne ne peut nier l'importance de Gianluigi Buffon dans le vestiaire du PSG, il était censé apporter un vrai plus sur le terrain en Ligue des champions et cela n'a pas été le cas.

Alors, ce samedi, L'Equipe affirme que la prolongation de contrat proposée au gardien italien a été rangée dans le tiroir par Nasser-Khelaifi et que le PSG et Gianluigi Buffon réfléchissent désormais à l'intérêt de continuer l'aventure plus longtemps. « La boulette de la légende italienne sur le deuxième but de Manchester United, même si tout le monde au club souligne que cela peut arriver aux meilleurs gardiens, a ralenti le processus de prolongation engagé. Dans les deux camps, on veut aujourd’hui prendre le temps de réfléchir à tête reposée », explique le quotidien sportif. Cette défaite face à Manchester United a eu des effets dévastateurs au Paris Saint-Germain, en voilà un exemple de plus.