PSG ‍: Gharbi transféré au SC Braga

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le PSG a officialisé ce samedi le transfert définitif d'Ismaël Gharbi au SC Braga.

« Le milieu offensif formé au Paris Saint-Germain rejoint le SC Braga dans le cadre d’un transfert définitif. Arrivé au Centre de Préformation du Paris Saint-Germain en 2016 en provenance du Paris FC, Ismaël Gharbi a ensuite intégré le Centre de Formation pour évoluer chez les U17 puis les U19 du club. Le milieu offensif fait ses grands débuts avec l’équipe première du club en août 2021 à l’occasion du Trophée des Champions, à Tel-Aviv, face à Lille. Lors de l’exercice 2021-2022, le Titi découvre la Ligue 1 en entrant en jeu face à Troyes au Parc des Princes à l’occasion de la 36e journée et décroche ainsi le titre de champion de France 2022. Le Franco-Espagnol s’entraîne quotidiennement avec le groupe professionnel au cours de la saison 2022-2023 et participe à 6 rencontres dans l’élite avec un nouveau titre de champion de France à la clé. Le natif de la capitale totalise désormais 12 apparitions toutes compétitions confondues avec les Rouge et Bleu. Prêté au FC Stade Lausanne Ouchy en 2023-2024, le joueur de 20 ans a participé à 31 matches pour 7 réalisations. Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Ismaël Gharbi sous ses nouvelles couleurs », indique le PSG dans un communiqué.