PSG : Georginio Wijnaldum, fin du fiasco dès cet hiver ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a réalisé ce qui ressemblait a une très belle pioche au mercato avec la signature de Georginio Wijnaldum pour zéro euro.

Libre de tout contrat, l’international néerlandais a choisi le PSG plutôt que Liverpool qui souhaitait le prolonger ou encore le FC Barcelone, qui était proche de le recruter à un moment. Malheureusement pour lui et pour le Paris Saint-Germain, l’aventure de Georginio Wijnaldum dans la capitale française n’est pas très concluante pour le moment. Pas toujours titulaire dans les gros matchs de Ligue des Champions, comme au Parc des Princes face à Manchester City, le capitaine des Pays-Bas à l’Euro est loin d’avoir retrouvé le niveau formidable qui était le sien chez les Reds. De quoi envisager un départ lors du mois de janvier ? La question va se poser en cas d’offre, une situation qui a retenu l’attention des dirigeants de Newcastle. Les Magpies, rachetés par l’Arabie Saoudite il y a deux mois, souhaitent frapper fort cet hiver afin de renforcer leur équipe dans l’objectif de la maintenir en Premier League.

Wijnaldum, un « fiasco » selon Bruno Salomon

Selon L’Equipe, la piste de Wijnaldum, qui a joué à Newcastle en 2015, est bien réelle. Un prêt est évoqué par le quotidien national, qui ne dévoile pas plus de détails pour le moment. Reste maintenant à voir si le PSG sera ouvert à un départ de son joueur, qui ne fait pas l’unanimité chez les observateurs. Suiveur attentif du Paris Saint-Germain, Bruno Salomon est par exemple très critique envers Wijnaldum. « Il a été baladé un peu partout Messi, c’est un peu comme Wijnaldum. Wijnaldum, on est tous resté sur ce qu’il s’est passé à l’Euro. On avait les yeux de l’amour en se disant, s’il fait ça au PSG, ça va être formidable. On l’a placé milieu droit, gauche, centre, devant en faux neuf… Ça a été la catastrophe pour Wijnaldum. On l’attend et il n’apporte rien au Paris Saint-Germain. Finalement, c’est la grosse grosse déception. Messi est en progression, pas Wijnaldum » a jugé le chroniqueur de l’Equipe du Soir, pour qui il va très vite falloir que le Néerlandais hausse son niveau au PSG. Sans quoi il faudra sérieusement envisager un départ, vers la Premier League ou ailleurs…