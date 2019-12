PSG : Génie ou enfant pourri, Neymar rend fou Dugarry

Dans : PSG.

Avoir autant de talent et être aussi irritant, c’est ce qui rend Neymar si particulier ces derniers temps au PSG.

Une fois encore, sa performance face à Nantes a laissé tout le monde circonspect. De retour dans une forme physique bien plus acceptable, le Brésilien a montré qu’il était capable d’oeuvrer en vrai numéro 10, allant chercher les ballons pour mieux les distribuer, tout en continuant à provoquer ses adversaires. Il est passé tout proche d’un beau doublé, puisqu’avant son pénalty transformé, l’ancien prodige de Santos avait marqué un but splendide du gauche, avec une reprise d’inscrit du plat du pied, mais ensuite annulé par la VAR pour une faute discutable. C’est justement cette capacité à enchainer les phases de génie pur, à celles où son comportement d’enfant gâté et individualiste prend le dessus, qui agace au plus haut point un Christophe Dugarry qui ne croit plus Neymar capable de faire passer un cap au PSG. C’était pourtant ce pour quoi l’ancien barcelonais était venu à Paris.



« Neymar on l'a constaté il y a bien longtemps, il n'en n'a pas grand chose à faire du Paris Saint-Germain. Il joue juste pour s'amuser. On était tous parti avec l'idée qu'il avait des choses à prouver, que c'était certainement sa dernière année au PSG. Qu'il voulait aller au Barça, qu'il allait se dépouiller, qu'il allait tout faire pour ses coéquipiers. On a vite compris qu'il en avait rien à foutre du Paris Saint-Germain, qu'il jouerait quand il en a envie. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un talent incroyable, on l'a vu sur son but refusé. Je l'ai trouvé juste exceptionnel ! Il y a 99,9% des joueurs qui auraient frappé au dessus ou qui n'auraient pas mis l'intérieur du pied. C'est un geste tellement difficile à réaliser. Il fait parti des rares joueurs capables de marquer ce genre de but. Mais après ... il joue pour lui quoi ! Qu'il y ait du monde ou pas à côté de lui il en a rien à faire », a balancé le consultant de RMC, pour qui il n’y a plus aucun espoir à avoir avec Neymar au sujet d’un changement de comportement et d’attitude dans le jeu.