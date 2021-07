PSG : Garissone Innocent prêté à Vannes (N2)

Dans : PSG.

Déjà prêté la saison passée à Caen, Garissone Innocent va l'être de nouveau mais cette fois en National 2 puisque le jeune gardien du PSG va évoluer sous le maillot de Vannes.

« Le gardien de but français est prêté pour une durée d’un an au Vannes Olympique Club, équipe du championnat de National 2, jusqu’au 30 juin 2022. Garissone Innocent intègre le Centre de Formation du Paris Saint-Germain en 2015, à l’âge de quinze ans. Le natif d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) signe son premier contrat professionnel avec le Club en 2018, avant d’intégrer l’effectif U19. Au cours de la saison 2018-2019, le jeune portier dispute notamment cinq matches de Youth League. Lors de l’exercice suivant, il s’entraine avec le groupe professionnel, aux côtés de Keylor Navas et Sergio Rico. Le « titi » effectue ensuite un prêt d’une saison au Stade Malherbe de Caen et est titularisé à trois reprises sur des rencontres de Ligue 2. Le Club souhaite à Garissone une très belle saison sous les couleurs du Vannes Olympique Club », annonce le Paris Saint-Germain dans un communiqué.