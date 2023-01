PSG : Galtier viré, Zidane arrive, février de fou à Paris !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'état de grâce est déjà fini pour Christophe Galtier, qui jouera sa peau en Ligue des Champions cette saison avec le PSG. Il faut dire que le Qatar a déjà une idée précise de son successeur.

Entraineur surprise du Paris Saint-Germain depuis cette saison, Christophe Galtier sait que, grand nom ou pas, le poste est sur un éternel siège éjectable. A la moindre saison ratée, contrat en cours ou pas, l’Emir du Qatar peut décider de mettre un terme à l’aventure. Ce fut le cas avec tous ses prédécesseurs, et notamment le limogeage surprise de Thomas Tuchel à Noël en 2020, alors que la saison était entamée de manière positive par les Parisiens. De son côté, Christophe Galtier a pour avantage de faire un duo solide avec le directeur sportif qu’est Luis Campos. Une association approuvée par Kylian Mbappé, très proche du dirigeant portugais. Mais cet équilibre est fragile, et tout peut exploser en deux matchs.

Zidane prêt à bondir pour le PSG

C’est Eduardo Inda, journaliste pour plusieurs médias dont El Chiringuito et OK Diario, qui ne laisse aucun doute sur le plan du PSG si jamais les choses devaient mal tourner dans quelques semaines. « Si Galtier échoue en Ligue des Champions contre le Bayern, le remplaçant immédiat sera Zinedine Zidane. Et si ce n'est pas maintenant, ce sera certainement au mois de juin », a assuré le journaliste, qui fait en sorte que la pression maximale soit mise sur les épaules de Christophe Galtier. Même si cette information ne surprendra personne, la Ligue des Champions ayant toujours été le juge de paix des entraineurs du PSG. Mais voir ainsi toute la première partie de saison réussie des Parisiens être remise en cause en cas d’écroulement face au Bayern Munich pourrait aussi faire les affaires d’un certain Zinedine Zidane.

Ce dernier est libre de tout engagement et, après l’échec de sa venue sur le banc de l’équipe de France, il cherche un poste. Le PSG pourrait ainsi être le premier à se proposer, même si s’asseoir sur le banc du Parc des Princes ne fait pas partie des priorités de Zizou selon The Athletic. Le média anglais citait cette semaine en premier lieu un retour au Real Madrid, une reprise en mains de la Juventus Turin, ou même un pari fou avec l’OM si les conditions étaient réunies. En tout cas, toujours selon Eduardo Inda, Zidane peut compter sur un appui de taille au sein du PSG pour faciliter son arrivée si cela devait se mettre en place. Il s’agit de Kylian Mbappé.

Mbappé et Messi rêvent de Zidane

Selon le journaliste espagnol, le pouvoir du numéro 7 parisien est énorme et son avis va peser sur le choix du futur entraineur. Et pour Mbappé, la « légende » Zizou est un énorme plus pour le PSG. Lionel Messi, malgré son passé de Barcelonais, est aussi un grand fan des qualités de gestion de groupe et de technicien de Zidane. Des appuis colossaux même si tout cela reste tout de même hypothétique, car le PSG a parfaitement les capacités de passer l’obstacle du Bayern Munich et même d’aller loin en Ligue des Champions cette saison. En tout cas, Christophe Galtier est prévenu, le moindre faux pas lui vaudra certainement son poste, et il faudra une performance d’exception cette saison en Europe pour repousser la menace de l’arrivée d’un nouvel entraineur de prestige en vue de la saison prochaine.