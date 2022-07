PSG : Galtier transforme les joueurs, c'est l'homme parfait

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Christophe Galtier sera très prochainement officialisé comme le nouvel entraineur du PSG. Une nomination surprenante pour le club de la capitale mais qui plaît à certains observateurs.

Le PSG va connaître une petite révolution cet été lors de l'intersaison. Le club de la capitale veut changer d'ère avec le départ de Leonardo et celui très proche de Mauricio Pochettino. A peine arrivé à Paris, Luis Campos sait ce qu'il veut. Et Christophe Galtier en fait partie. L'ancien coach de Lille ou encore de Nice va connaître une énorme expérience dans l'un des clubs les plus ambitieux d'Europe. La pression sera très grande sur ses épaules, à commencer par celle des supporters du PSG, curieux voire dubitatifs sur son profil. Aussi, il faudra gérer les critiques extérieures de la presse ou encore des détracteurs du club de la capitale. Enfin, il y aura la pression émise par son propre groupe, qui comporte des joueurs de très grand talent, avec souvent des egos surdimensionnés. Et les regards seront particulièrement attentifs sur sa capacité à faire jouer certains jeunes titis du PSG.

Galtier arrive au PSG avec de belles promesses

🗣 | Jean-Pierre Rivère pour L’Équipe :



“Je suis très heureux que Christophe [Galtier] 🇫🇷 ait l'opportunité d'entraîner le #PSG et j'aurai toujours un œil bienveillant sur lui” pic.twitter.com/S8rR7zlTo0 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 3, 2022

Si pas mal de questions sont donc de mise concernant Christophe Galtier, le technicien de 55 ans peut compter sur le soutien de certaines personnalités. C'est notamment le cas de Charles Biétry, qui connaît bien l'homme Galtier mais aussi la maison PSG. « Au-delà de sa loyauté, son obsession du travail et sa faculté à très vite se faire comprendre d’un groupe, Christophe connaît très bien le football. Il s’adapte aux qualités de ses joueurs, en tire le meilleur et surtout les fait progresser comme personne. Comparez, par exemple, la première et la dernière saison de Maignan à Lille, elles n’ont rien à voir. Et ce constat, on peut le faire avec tous les joueurs de l’effectif, sans exception », a notamment indiqué Charles Biétry, impatient de voir ce que donnera Galtier avec les stars mais aussi les jeunes joueurs du PSG. Comme indiqué dans la presse ces derniers jours, sa nomination en tant que coach des derniers champions de France doit intervenir ce lundi, jour de reprise pour une partie du groupe francilien. Les internationaux reprendront eux le 11 juillet.