PSG : Galtier obligé par contrat de faire jouer Messi, Neymar et Mbappé ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis des mois, les supporters du PSG se plaignent du fait que tout comme Mauricio Pochettino, Christophe Galtier titularise systématiquement ses trois stars offensives. Seulement, l'entraîneur parisien a-t-il le choix ?

Le technicien parisien a toujours aligné son trio offensif de stars lorsque Neymar, Messi et Mbappé étaient disponibles, jamais Christophe Galtier n’osant faire débuter l’un des trois sur le banc d de touche. De même, le coach français du Paris Saint-Germain n’a pas fait sortir le septuple Ballon d’Or, y compris lorsque Lionel Messi semblait se traîner, certains supporters agacés l’ayant même qualifié de « randonneur ». Pour justifier cela, l’ancien entraîneur niçois a expliqué que les trois étaient capables de faire basculer un match, et les faits lui ont donné raison dimanche dernier contre Lille. Alors qu’il avait été totalement transparent durant 90 minutes, mais qu’il n’avait pas été remplacé, Lionel Messi a marqué le coup-franc qui a donné trois points précieux au PSG en Ligue 1. Il n’empêche, ce choix de faire une confiance aveugle à ses trois vedettes agace et surtout étonne de la part d’un Christophe Galtier qui s’était dit intransigeant lors de sa première conférence de presse comme coach parisien. Pour un de ses collègues, Galtier n’a probablement pas le choix et doit composer avec une situation qui ne dépend pas de lui.

L'entraîneur du PSG n'a pas le choix avec les stars

Dans le quotidien sportif, Olivier Dall’Oglio estime que l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’est pas libre de retenir ou non Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé dans son onze de départ. « Christophe Galtier n'est pas en totale liberté, donc.... Il est obligé de mettre les trois quand ils sont disponibles (Neymar, Mbappé, Messi). Il compose ensuite le reste (…). C’est bien beau d'accumuler des stars, mais est-ce viable ? Ou alors, on se dit comme dans d'autres grands clubs européens que, sur certains matches, ces trois stars ne peuvent pas toutes jouer ensemble. Au Bayern, un Thomas Müller sort, au Real Madrid, Carlo Ancelotti peut sortir Vinicius. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça peut être une solution (…) Christophe avait un projet de jeu très défini, là c'est plus compliqué. Il sait qu'il ne dispose pas de la même liberté qu'à Lille ou à Nice. Mais on sent qu'il tente des choses. Il tente aussi de convaincre les trois de devant, même si ce n'est pas leur jeu de défendre », confie, dans L’Equipe, l’ancien entraîneur de Dijon, Brest et Montpellier.