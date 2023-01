PSG : Galtier en veut à Kimpembe pour la polémique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En nommant Kylian Mbappé vice-capitaine du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a surpris Presnel Kimpembe. Le défenseur central, habituellement désigné après Marquinhos, s’est étonné sur les réseaux sociaux. Une communication que son entraîneur n’a pas appréciée.

Boulette ou simple maladresse ? En tout cas, Christophe Galtier avait été clair. Après le match de Coupe de France contre Pays de Cassel (7-0) lundi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain confiait que Kylian Mbappé, titulaire du brassard en l’absence de Marquinhos remplaçant, était bien « le second capitaine ». On comprenait que l’attaquant rétrogradait Presnel Kimpembe, qui n’a pas caché sa surprise sur les réseaux sociaux.

Il n’en fallait pas plus pour créer une polémique et obliger Christophe Galtier à s’expliquer une nouvelle fois ce vendredi. « On va faire un point très précis. Mea culpa, c’est une erreur de communication de ma part, je me suis mal exprimé, a reconnu le technicien. Tout le monde a été surpris de voir Kylian capitaine en Coupe de France. Les choses sont très claires. Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe. On a un capitaine et on a quatre vice-capitaines qui sont Kim (Kimpembe), Marco (Verratti), Kylian et Sergio (Ramos). »

« Après, à chaque fois que Kim a été sur le terrain et que Marqui n’était pas sur le terrain, Kim récupérait le brassard, a rappelé le coach parisien. Il y a un critère important à mes yeux, c’est l’ancienneté au sein du club, même s’il n’y a pas que ce critère. Quand Marqui n’est pas là, pour une question de choix, blessure ou suspension, il y a un autre capitaine. Sur le match à Lens (contre Pays de Cassel), Kim et Marco n’étaient pas là, Marqui était sur le banc. J’ai décidé que c’était Kylian parce qu’il fait partie des vice-capitaines. »

Le rappel à l'ordre de Galtier

« C’est une erreur de ma part en termes de communication, a répété Christophe Galtier, avant de s’en prendre à Presnel Kimpembe. Ensuite, évidemment, j’ai vu le tweet de Kim. Je préfère plutôt des discussions en tête à tête parce que je suis vraiment dans le rapport humain. Kim s’est exprimé de cette manière, ce sont aussi les générations d’aujourd’hui. Mais j’ai eu un entretien et non pas une mise au point avec Kim pour lui expliquer ce que je suis en train de vous expliquer précisément. Il n’y a aucun doute sur le fait que Kim est un des vice-capitaines importants de notre groupe. » Autant dire que le brassard parisien sera suivi avec attention.