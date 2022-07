PSG : Galtier confie en off ce qu'il pense vraiment de Neymar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG continue d'étudier les portes de sortie sur Neymar, et les langues se délient. Christophe Galtier, en off, a confié ce qu'il pensait vraiment du Brésilien.

S’il n’y avait pas ces rumeurs insistantes qui font état d’une volonté du Paris Saint-Germain d’éjecter Neymar pendant l’été, la préparation du Brésilien serait idéale. A 30 ans, il affiche une joie de vivre toujours intacte et une maturité qui lui permet de peser sur le jeu parisien avec peut-être moins de fougue, mais plus de maitrise et de justesse. Le nouveau Neymar a tendance à plaire et les supporters du PSG se disent à juste titre qu’ils ne voient pas pourquoi leur club se passerait d’un tel atout. Surtout pour le brader en Premier League alors qu’il a encore plusieurs années de contrat. Mais la volonté de changement imposée par Nasser Al-Khelaïfi semble bien se confirmer par des actes, et le champion de France ne cache plus dans les discussions avec d’autres clubs sa volonté de se séparer de son Brésilien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Le PSG ne peut pas se permettre de mettre une pancarte « à vendre » sur Neymar, ou de le place officiellement sur la liste des transferts, mais la situation s’est de nouveau emballée ce week-end. Christophe Galtier a reconnu que la donne était loin d’être limpide. « Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas ! On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là », a expliqué le coach parisien, qui joue l’ignorant, mais sait forcément que son numéro 10 n’est pas certain de rester cet été.

Le problème Neymar ? Pas pour Galtier

Le nouveau technicien en chef du PSG a déjà fait savoir qu’il comptait sur le « Ney » cette saison, et cette opinion n’est pas de façade. Ce dimanche, Le Parisien révèle une confidence de l’entraineur passée par Nice, Lille et Saint-Etienne, effectuée juste avant qu’il ne s’engage avec le club de la capitale. Et cela démontre la haute opinion que Galtier à de son meneur de jeu. « Si la plupart des gens voyaient souvent Neymar comme un problème, Christophe Galtier lui, l’envisageait plutôt comme une solution », a fait savoir l’un de ses proches. Une manière de prendre le contre-pied de la pensée générale au Paris SG sur les problèmes que pouvaient amener Neymar au club, sur le plan sportif comme comportemental.

Le passe millimétrée de Neymar le caviar de Nuno + finition y’a TOUT pic.twitter.com/5WYsApYeJZ — Gosho (@GoshooPSG) July 23, 2022

Un message qui ira certainement droit au coeur de l’ancien prodige de Santos. Ce dernier ne reçoit pas beaucoup de messages de soutien en cet été qui ne doit pas être si évident à gérer. En tout cas, lui n’hésite pas à prendre la parole pour clamer son amour du PSG et son envie de rester. Un désir confirmé là aussi par l’un de ses proches. « Neymar est heureux d’être à Paris, et, comme il l’a dit, il entend y rester », a livré un membre de son clan. Au moins, pour Neymar et compagnie, il n’y a aucun doute au sujet de son avenir. Pas sûr que la position de Nasser Al-Khelaïfi soit aussi affirmative.