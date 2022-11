PSG : Furieux, Neymar a été dopé par Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG compte actuellement sur un Neymar de gala, la star brésilienne étant encore au sommet de son art dimanche face à Lorient. Au point même d'être de nouveau considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur footballeur au monde.

Les matchs et les victoires s’enchaînent pour le Paris Saint-Germain qui devrait aborder la trêve du Mondial avec une confortable avance au classement de Ligue 1. Dans cette première moitié de saison, Christophe Galtier a pu compter sur un Neymar de gala, la star brésilienne étant revenue cet été dans une forme physique resplendissante, ce qui changeait des saisons précédentes. Et cela paie, car jamais l’ancien Barcelonais n’a semblé aussi fort, le Neymar agaçant et pleurnichard des années passées ayant laissé la place à un Ney, capable de faire basculer des rencontres à lui tout seul. Son but dimanche contre Lorient montrant ce que vaut le joueur brésilien quand il est à 100% de ses moyens. Et avant le Mondial 2022, on peut désormais se demander si Neymar n’est pas sur la route du Ballon d’Or 2023. La question se pose, alors qu’il y a encore quelques mois, il semblait cramé. Un miracle qui pourrait s’expliquer facilement.

Neymar en route vers le Ballon d'Or 2023

Dans Europe 1 Sport, Marc Libbra a reconnu que ce qu’il voyait de Neymar cette saison le régalait et que ce dernier avait probablement été piqué par les rumeurs sur sa mise en vente par le Paris Saint-Germain à la demande de Kylian Mbappé. « Je trouve que Neymar est exceptionnel à ce niveau-là quand il est physiquement et mentalement capable de faire des efforts. Contre Lorient, sur le premier but du PSG, c’est lui qui fait les efforts pour presser le gardien de but. Je pense que l’épisode estival avec Kylian Mbappé qui aurait demandé son départ, je pense qu’il l’a en travers de la gorge et il se dit : « Je vais montrer à Mbappé qui je suis ». N’oublions pas que quand il signe à Paris en 2017 c’est pour ne plus être dans l’ombre de Lionel Messi et devenir le meilleur joueur du monde. Le problème pour lui c’est qu’il y a eu en même temps l’éclosion de Kylian Mbappé qui lui a volé la vedette. Là, il remet les points sur les « i » et montre ce qu’il est vraiment. Il faut conserver cet état d’esprit parce que Paris possède avec Neymar quelqu’un d’exceptionnel. Maintenant, on va le juger avec la Coupe du Monde, s’il tient le cap, et fait une belle saison, il sera dans les trois meilleurs joueurs du monde », explique, sur Europe 1, l'ancien attaquant de l'OM.

Dans la foulée de la victoire du PSG à Lorient, Christophe Galtier ne s'y est d'ailleurs pas trompé, l'entraîneur des champions de France estimant que « c’est peut-être en ce moment le meilleur Neymar qu'on a jamais vu au Paris SG. » S'il n'a jamais évoqué directement sa situation avec Kylian Mbappé, la star brésilienne estime que ce que l'on a vu cette saison reflète la réalité de son jeu et qu'il n'est pas lancé dans un concours de celui qui sera le plus fort à Paris : « Je n'aime pas continuer à dire que je suis meilleur que l'autre. J'aime continuer. Me battre à chaque match, chaque jour, c'est ce que je veux faire cette saison. Si j'ai bien commencé maintenant, je veux m'améliorer beaucoup plus, à la fois dans les buts, les passes décisives et le football. Peu de gens savent ce qui se passe dans mon quotidien, les efforts que j'ai toujours fournis dans ma carrière. »