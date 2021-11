PSG : Fuite au Qatar, c’est bouclé pour Zidane !

Dans : PSG.

Si officiellement, le PSG a démenti par la voie de son directeur sportif Leonardo toute approche pour faire venir Zinedine Zidane, la tendance est radicalement différente au Qatar.

Au sein de l’Emirat, propriétaire du club parisien, les indices pleuvent sur la future arrivée de l’entraîneur français au Paris SG. Les journalistes bien informés ont lâché de nombreux indices comme quoi les discussions avançaient bien, et que le poste de Mauricio Pochettino était de plus en plus fragile, notamment après la dernière défaite face à Manchester City.

Zezo arrive au PSG

Les choses sont réglées.

Bientôt annoncé..



Bienvenue Zezo — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) November 26, 2021

Le démenti ferme de Leonardo, personne n’en tient visiblement compte au Qatar, ou du moins cela fait partie de la stratégie de calmer les choses et de pouvoir avancer sereinement dans le dossier de l’ancien entraineur du Real Madrid. Car l’info de ce vendredi est venu de Khalifa Bin Hamad Al-Thani, membre de la famille royale, ne cesse de faire monter la sauce ces dernières heures. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il avait posté une photo de Zinedine Zidane et en souhaitant bonne nuit à tout le monde. Juste avant, il s’était fendu d’un mot en français, avec tout de même la mauvaise orthographe pour le technicien français, mais un message sans ambiguïté possible. « Les choses sont réglées. Bientôt annoncé.. Bienvenue Zezo », a livré Khalifa Bin Hamad Al-Thani.

Le frère de l'Emir avait déjà annoncé Messi

Le Cheikh n’est autre que le frère de Tamin, Emir du Qatar, et il avait déjà frappé fort le 6 août dernier en annonçant les négociations entre le PSG et Lionel Messi pour l’arrivée du prodige argentin, qui s’était confirmée par la suite. Là aussi, il avait promis une annonce un peu plus tard, qui avait donc bien fini par avoir lieu. Une fuite prémonitoire pour une source sure de l’Emirat, et qui confirme que le PSG et le Qatar travaillent bien à fond sur la piste menant à Zinedine Zidane. Avec visiblement le bon espoir que cela se conclura prochainement.