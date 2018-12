PSG : Frenkie De Jong fait une annonce officielle sur le Paris SG

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Au cœur de l'actualité du côté du Paris Saint-Germain, Frenkie De Jong a fini par briser le silence en évoquant son avenir.

« Franchement, Frenkie De Jong est le bienvenu à Paris ! Je lui ai d’ailleurs glissé un mot, car il nous ferait un bien énorme. Après, il fera son choix ». Suite à la défaite de l'équipe de France aux Pays-Bas en Ligue des Nations en novembre dernier (0-2), Kylian Mbappé avait fait un véritable appel du pied à Frenkie De Jong. Et on dirait bien que cette déclaration d'amour a déjà eu son effet puisque le milieu de 21 ans est annoncé tout proche du club de la capitale française. Ces derniers jours, la direction francilienne a rencontré l'agent de l'international batave afin de poser les bases d'un futur transfert à l’orée du prochain mercato estival. Mais aucun accord n'a pour l'instant été trouvé entre le PSG et l'Ajax. C'est en tout cas ce que révèle De Jong, qui a décidé de prendre la parole pour évoquer les différentes rumeurs.

« Ma copine m’a ouvert les yeux sur le montant de 75 millions d’euros que le Paris Saint-Germain allait payer pour moi à l’Ajax. La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a pas d’accord pour le moment. La décision n’a pas encore été prise et tant que le transfert n’est pas fait, je me concentre principalement sur l’Ajax. Il reste cinq matchs jusqu’à la trêve. Par rapport à l’Ajax et mes coéquipiers, je ne peux pas me concentrer sur autre chose. Je termine la saison ici à l’Ajax de toute façon, je ne partirai pas pendant le mercato d’hiver. Les propos de Mbappé ? C’est toujours agréable quand un aussi bon joueur parle de vous en bien. La critique peut être bonne, mais il est toujours plus amusant de recevoir des compliments. Ça fait plaisir d’entendre ça, quand Mbappé dit quelque chose comme ça. Tout le monde aime ça quand même non ? », a lancé, dans les colonnes du Telegraaf, De Jong, qui préfère donc rester prudent, sachant que le PSG ne pourra probablement pas dépenser une somme de 75 ME sur le mercato à cause du fair-play financier de l'UEFA...