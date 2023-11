PSG ‍: Forfait pour Milan, Al-Khelaïfi joue son va-tout

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opéré du genou en urgence la semaine dernière, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas encore quitté l’hôpital. Le président du Paris Saint-Germain devrait manquer le déplacement à Milan mardi soir en Ligue des Champions. Sauf si le dirigeant parvient à convaincre ses médecins.

Devant le match abouti du Paris Saint-Germain face à Montpellier (3-0) vendredi, Nasser Al-Khelaïfi était probablement ravi. Les hommes de Luis Enrique ont sans doute rendu l’une de leurs meilleures copies cette saison. Une performance que leur président aurait mieux savourée des tribunes, lui qui a dû se contenter de suivre cette rencontre à la télévision.

Al-Khelaïfi opéré du genou

La raison est simple, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas encore quitté l’hôpital depuis la semaine dernière. Attendu au Parc des Princes pour assister au match contre le Milan AC (3-0) le 25 octobre dernier, le dirigeant avait dû déclarer forfait à cause d’une opération du genou en urgence. En convalescence, le Qatari avait donc changé son agenda. Il n’était plus question d’assister à ce grand rendez-vous européen au Parc des Princes, ni même de rendre visite à son groupe pendant le dernier entraînement à Poissy, comme il en a également l’habitude.

Quelques jours plus tard, Nasser Al-Khelaïfi a dû faire l’impasse sur la cérémonie du Ballon d’Or à Paris, puis sur la rencontre face à Montpellier. Et le déplacement capital à Milan mardi n'est pas non plus inscrit au programme. C’est en tout cas la consigne donnée par ses médecins. Car selon les informations de Prime Video, le président de l’ECA (l’Association européenne des clubs) compte bien accompagner son équipe à San Siro.

Le président du Paris Saint-Germain espère toujours convaincre le personnel médical de sa capacité à faire le voyage en béquilles. Mais d’après le principal diffuseur de la Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi a peu de chances d’y parvenir. D’ici là, le dirigeant pourra évidemment transmettre son soutien à travers ses échanges téléphoniques avec l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller football Luis Campos.