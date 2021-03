PSG : Florenzi pour 9ME, Paris signe le chèque

Dans : PSG.

Prêté avec option d'achat par l'AS Rome au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi va probablement rester en France. Leonardo et Pochettino auraient validé ce choix.

Leonardo a l’art d’aller chercher des joueurs en Serie A dans les derniers instants du mercato. On se souvient que c’est ainsi que Mauro Icardi était arrivé de l’Inter au Paris Saint-Germain en 2019, l’attaquant argentin ayant été définitivement transféré l’an passé après que son option d’achat soit levée. Cette fois, c’est Alessandro Florenzi qui va vivre la même séquence avec le PSG. Arrivé à la surprise générale de l’AS Rome en septembre dernier, sous forme de prêt, le défenseur international italien de 30 ans va lui aussi rester à Paris si l’on en croit les révélations de CalcioMercato. Tout comme Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a été convaincu des qualités d’Alessandro Florenzi, et l’entraîneur argentin a donné le feu vert à Leonardo afin que le directeur sportif lève une option d’achat estimée à 9 millions d’euros.

A l'écart à Rome, Florenzi va rester à Paris

Du côté de l’AS Rome, on a évidemment quelques regrets concernant le défenseur italien, mais dans la capitale transalpine, dont Alessandro Florenzi est natif, on ne faisait plus vraiment confiance à ce dernier, lequel rentrait d’un prêt de Valence avant de filer au Paris Saint-Germain. « De remplaçant à la Rome à titulaire au PSG aux côtés de champions comme Neymar et Mbappé. C’est l’étrange sort d'Alessandro Florenzi, qui en quelques mois est passé des doutes et des critiques de Rome, SA ville, l'équipe où il a grandi et dont il était devenu capitaine, au plaisir d’une nouvelle vie à Paris », fait remarquer Marco Demichelis, journaliste du média sportif italien, qui annonce donc que le prêt d'Alessandro Florenzi va se transformer en transfert dès la fin de l'actuelle saison en échange d'un chèque de 9 millions d'euros. Une bonne opération sportive et financière pour le PSG.