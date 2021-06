PSG : Florenzi bouche-trou officiel du mercato

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral droit de haut niveau, le PSG piste Achraf Hakimi. Mais le dossier du défenseur marocain de l’Inter Milan est compliqué.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain fait face aux exigences colossales de l’Inter Milan, qui réclame près de 80 ME pour le transfert d’Achraf Hakimi. De plus, le PSG n’est pas seul à s’intéresser à l’ancien défenseur du Real Madrid. En effet, Chelsea est également sur le coup. Les Blues sont enclins à dépenser une grosse somme d’argent en plus de mettre un ou deux joueurs dans la balance. En toute logique, Paris se prépare donc à perdre la bataille pour Achraf Hakimi et dispose de quelques plans de secours. La possibilité de recruter définitivement Alessandro Florenzi, prêté par l’AS Roma cette saison, existe. Mais selon le journaliste Simone Rovera, cette piste est loin d’être celle privilégiée par l’état-major du Paris Saint-Germain à ce jour.

Une piste active mais pas prioritaire

« OUI : Florenzi est encore une option pour le PSG. OUI : des discussions existent et l’accord peut se trouver même plus tard pendant le mercato. NON : Florenzi n’est pas une priorité, et l’opération reste difficile (pas impossible) » a jugé l’ancien spécialiste du mercato sur la chaîne Téléfoot. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain trouvera mieux que Florenzi, ou si Leonardo et Mauricio Pochettino devront finalement se rabattre sur l’international italien, convoqué par Roberto Mancini pour l’Euro 2021. Très en vue au début de son aventure parisienne, Alessandro Florenzi a rapidement laissé entrevoir de grosses lacunes défensives, notamment dans les grands matchs de Ligue des Champions. Son physique, particulièrement fragile, a également refroidi le Paris Saint-Germain. A ce poste de latéral droit, outre Achraf Hakimi, le Paris SG songe également à Hector Bellerin ou encore à Serge Aurier. Pour l’heure, difficile de savoir qui sera l’heureux élu…