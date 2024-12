PSG ‍: Feu vert donné, West Ham fonce sur Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG et Randal Kolo Muani devraient mettre fin à leur collaboration lors du marché des transferts hivernal. L'international français ne manque pas de prétendants.

Randal Kolo Muani ne fait plus partie des plans du PSG et Luis Enrique l'a encore prouvé lors du match face à l'OL. En effet, l'ancien du FC Nantes n'a même pas été pris dans le groupe pour affronter les Gones. Les choses sont claires, un départ est désiré par le club de la capitale, pas satisfait par le rendement de l'international français. Il faut dire qu'il avait été recruté pour près de 90 millions d'euros à Francfort et qu'on ne peut pas dire que Kolo Muani ait impressionné depuis son arrivée. Heureusement pour toutes les parties, RKM ne manquera pas de prétendants cet hiver lors du marché des transferts.

Randal Kolo Muani, la Premier League adore son profil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Selon les informations de Caughtoffside, le club le mieux placé pour récupérer Kolo Muani cet hiver n'est autre que West Ham, qui vient de recevoir le feu vert pour recruter l'attaquant parisien cet hiver. Le média rajoute que l'ancien Nantais serait certainement prêté dans un premier temps par le Paris Saint-Germain, avec une option d'achat. Outre West Ham, Manchester United est aussi sur les rangs pour se payer les services de Randal Kolo Muani. En France, on a récemment parlé de l'AS Monaco. Mais le club de la Principauté a moins d'arguments en sa faveur que la Premier League. Aussi, le PSG pourrait voir d'un mauvais oeil le départ d'un de ses joueurs dans un club concurrent. En tout cas, plus le temps passe et plus Kolo Muani s'éloigne d'un avenir dans la capitale française. A noter que son départ devrait entrainer la venue d'un nouveau joueur offensif au Paris Saint-Germain. Reste à connaitre son identité...