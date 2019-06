PSG : Feu vert, ce projet à 300 ME va voir le jour

Dans : PSG, Ligue 1.

Non, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles dans l’actualité du Paris Saint-Germain. Après la satisfaction d’avoir vu revenir Leonardo, les supporters franciliens peuvent se féliciter d’une seconde bonne nouvelle.

En effet, le Parisien indique que le PSG a reçu le feu vert de la part des commissaires enquêteurs pour la construction de son immense campus à Poissy. « L’équipement sera composé d’une quinzaine de terrains d’entraînement mais aussi d’hébergements pour les joueurs professionnels et les jeunes du centre de formation, ainsi que d’un terrain de 5.000 places » évoque le média francilien, avant de poursuivre.

« Le club prévoit d’y accueillir ses sections football, handball et judo. L’investissement oscille entre 250 et 300 ME. Ce pôle permettra la création d’un millier d’emplois en phase de construction ». Une nouvelle importante dans le développement du Paris Saint-Germain, et qui prouve l’investissement du Qatar à Paris, en tentant de repousser les limites de l’excellence en ce qui concerne les équipements et les infrastructures du club.