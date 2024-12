Le PSG et le Parc c’est fini, trois infos tombent

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pourrait prochainement annoncer qu'il quitte le Parc des Princes. La mairie de Paris ne veut pas vendre son stade et même si les choses changeaient, il y a fort à parier que le club de la capitale ne voit plus son avenir Porte d'Auteuil.

Au PSG, les choses changent pas mal depuis quelques mois. Un nouveau projet est mis en place sous les ordres de Luis Enrique et les grandes stars qui composaient l'effectif francilien sont parties. Pas de quoi forcément faire l'unanimité dans la capitale, même si Nasser Al-Khelaïfi maintient sa confiance envers l'Espagnol pour le moment. Aussi, le PSG pourrait prochainement dire adieu à son enceinte mythique du Parc des Princes. Les champions de France veulent disposer d'un outil plus grand et qui leur appartient. Problème, la ville de Paris ne veut pas céder et garder son bien. Face à cette situation et la conjoncture actuelle dans la capitale, le Paris Saint-Germain est proche d'acter son départ du Parc des Princes.

Le PSG face à des difficultés profondes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Ce n'est pas Pierre Dorian qui dira le contraire, lui qui a balancé ces dernières heures trois informations intéressantes via son compte X en répondant à un post du Parisien qui indiquait que malgré le retrait d’Anne Hidalgo, l’avenir du PSG ne s’écrirait plus au Parc des Princes : « Trois infos (j’ai bien dit info et pas opinion), avant de faire une connerie : 1. Hier, le Parc n’était pas plein 2. La plateforme de revente des places n’a jamais été aussi peu active 3. Pour la première fois depuis l’arrivée de QSI, il reste des abonnements à vendre à mi-saison ». Du travail reste donc à faire pour faire repartir le projet mais aussi les ventes de places. Cela passera par des joueurs recrutés plus huppés mais aussi des résultats européens au rendez-vous. Et depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG souffle le chaud et le froid en Ligue des champions.