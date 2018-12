PSG : Fatigué et décisif, Mbappé suscite des questions à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Après 14 victoires consécutives en Ligue 1, le PSG a abandonné ses premiers points de la saison contre Bordeaux, dimanche soir (2-2).

Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé n’a pas brillé. En effet, l’international français est apparu fatigué à la pointe de l’attaque parisienne. Néanmoins, le natif de Bondy s’est encore montré décisif, en inscrivant son 12e but en championnat. Moins bon mais toujours buteur, le Français est finalement difficilement jugeable selon Pierre Ducrocq, qui félicite tout de même l’attaquant du PSG pour son efficacité en cette période délicate.

« Contre Bordeaux, Kylian Mbappé, comme Neymar, ne fait pas non plus son plus grand match de la saison. Ce n’est pas sa meilleure période en ce moment. Je le trouve un peu émoussé, même dans ses courses, mais il continue à avoir des statistiques impressionnantes, avec des buts et des passes décisives » a expliqué Pierre Ducrocq sur RMC Sport. Un constat partagé par de nombreux observateurs, qui estiment que c’est Edinson Cavani qui aurait dû jouer contre les Girondins de Bordeaux. Reste que selon Thomas Tuchel, l’Uruguayen aussi était fatigué et avait besoin de repos. De toute évidence, les choix de l’Allemand contre Strasbourg mercredi seront scrutés avec attention…