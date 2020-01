PSG : « Faites revenir Neymar », le patron du Barça interpellé

Dans : PSG.

Neymar oublié par les supporters de Barcelone ? Josep Mario Bartomeu a compris ce week-end que bien au contraire du côté de la Catalogne on voulait toujours faire revenir la star du PSG.

Comme chaque année à cette époque, le président du Barça, qui était accompagné de Samuel Umtiti et Frenkie de Jong, rendait visite à des enfants hospitalisés. Et si ces petits barcelonais n’avaient d’yeux que pour les footballeurs du club catalan, du côté des supporters prévenus de cette visite et venus sur place, on a tenu à faire passer un message direct et sonore à Josep Maria Bartomeu. Car en arrivant devant l’hôpital, le patron du FC Barcelone a été interpellé par des « Faites revenir Neymar » qui n’ont évidemment pas échappé aux nombreux médias réunis à cette occasion, pas plus qu'à Florentino Perez.

« Ce n’est pas un secret, le Barça veut Neymar »

Pour Sport, le message est très clair et cela montre que du côté de Josep Maria Bartomeu, on peut être rassuré le retour de Neymar l’été prochain, trois ans après son départ au Paris Saint-Germain, n’est pas totalement contraire à ce que le souhaitent les socios du Barça. « Ce n'est un secret pour personne, Barcelone envisagera le retour de la star brésilienne la saison prochaine », explique le média catalan, pour qui Neymar n’hésitera pas à quitter le PSG pour retrouver Lionel Messi et Luis Suarez, qui plaident sa cause auprès des responsables du leader de Liga.