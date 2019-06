PSG : Fâché avec Neymar, Mbappé au coeur d'une réunion secrète ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Kylian Mbappé affole la presse espagnole ce mercredi, chacun étant persuadé, de l'autre côté des Pyrénées, que le joueur français du Paris Saint-Germain va rejoindre la Liga et plus précisément le Real Madrid lors de ce mercato. Toujours prête à bondir, la Cadena Sar affirme que c'est Wilfrid Mbappé, le père du champion du monde du PSG, qui dirige la manoeuvre afin de trouver une solution afin d'exfiltrer Kylian au plus vite du Paris SG. Et lors de l'émission El Larguero, un scénario a été présenté afin d'expliquer pourquoi et comment Wilfrid Mbappé travaille pour aboutir à ses fins.

« Le joueur français est plus que mal à l’aise au sein de l’équipe parisienne et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il est très en colère contre Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand a en effet décidé que Cavani et Neymar tiraient les pénalties, ce qui a contribué à ce que le jeune joueur français ne gagne pas le Soulier d'or, une gratification qui aurait représenté un bonus de 11,5ME. D’autre part, Mbappé se sent seul (...) Sa relation avec Neymar est assez mauvaise, sinon inexistante. Enfin, il a divulgué qu'il gagnait 16ME et c’est faux car il gagne 13ME. Pour toutes ces raisons, son père, qui l'a convaincu de signer au Paris Saint-Germain en 2017, veut maintenant le sortir du club français. Et pour y parvenir, il y a quelques semaines, Wilfrid Mbappé a rencontré à Zurich un homme très important dans le monde du football », affirme la Cadena Ser sans en dire sur plus sur l'identité de cette personne avec qui le père de Mbappé avait rendez-vous en Suisse.