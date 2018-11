PSG : Fabinho, la surprise XXL de Paris au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

En quête d’un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain n’a pas les mains libres pour recruter.

Le club de la capitale n’est même pas en mesure d’aligner 40 ME, pourtant dépensés cet été pour faire venir l’espoir défensif Thilo Kehrer par exemple. Cet hiver, c’est une somme légèrement supérieure à 20 ME qui pourra être mise sur la table pour faire venir ce fameux milieu défensif. Mais ce montant pourrait ne pas être nécessaire. En effet, le PSG envisage de faire revenir en Ligue 1 un certain Fabinho, affirme Le Parisien. Pierre angulaire de l’AS Monaco ces dernières années, le Brésilien a été transféré à Liverpool pour 50 ME. Une énorme somme qui ne garantit toutefois rien à l’ancien latéral reconverti milieu défensif.

Ce dernier ne parvient pas à convaincre Jurgen Klopp, et passe la majorité de son temps sur le banc de touche. Pour une saison blanche ? Le PSG compte proposer d’éviter cela en récupérant le Brésilien sous la forme d’un prêt. Une option qui a ses partisans à Paris, même si Antero Henrique n’est pas considéré comme bien placé pour négocier un tel deal. En effet, le dirigeant portugais est en froid avec son compatriote Jorge Mendes, qui n’est autre que le représentant de Fabinho. Pas idéal pour lancer cette opération qui s’annonce toutefois délicate, mais qui pourrait sauver le PSG cet hiver, tout en relançant un joueur qui fut un moment ciblé par Paris quand il était l’un des maillons forts de l’AS Monaco.