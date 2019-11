PSG : Fabian Ruiz au Paris SG, le suspense est total

Dans : PSG.

Très courtisé du haut de ses 23 ans, Fabian Ruiz figure dans le viseur du Real Madrid, de Barcelone, de Manchester City… mais également du PSG en vue du mercato estival.

L’international espagnol, estimé à environ 60 ME par son club de Naples, a de grandes chances d’agiter le prochain mercato. Mais pour l’heure, la priorité de Fabian Ruiz ne semble pas de choisir sa future destination. La preuve, l’agence représentant le joueur a tenu à calmer les rumeurs. Interrogé par Foot-Mercato, l’entourage du joueur a néanmoins confirmé que de nombreux cadors européens étaient à la lutte pour s’attacher les services de Fabian Ruiz, lequel est en négociations avec Naples pour une prolongation de contrat, bien que son bail actuel n’expire qu’en 2023.

« Le fait est que Fabian est tranquille à Naples et il ne se concentre que sur son équipe et sur ses convocations en équipe d’Espagne. Beaucoup de noms d’équipes, et pas des moindres, sont citées, mais quand le moment arrivera, le joueur et son agent décideront de la meilleure option pour le futur. Fabian est un joueur de qualité que beaucoup de clubs aimeraient avoir. Beaucoup d’équipes ont manifesté leur intérêt auprès de son agent. Quant aux rumeurs sur son absence de prolongation, ça ne regarde que le joueur et le club » a commenté l’agence représentant le joueur. Le Paris Saint-Germain devra donc montrer de sérieux atouts afin de rafler la mise dans le dossier Fabian Ruiz…