PSG ‍: Fabian Ruiz au coeur d'un Clasico XXL

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pourrait passer à l'action dans certains dossiers dès l'hiver prochain sur le marché des transferts. Mais le club de la capitale pourrait également se faire chiper des joueurs importants.

Le PSG a parfaitement démarré sa saison en Ligue 1. Quatre victoires en autant de matchs et des doutes dissipés. Du moins pour le moment. Car les champions de France n'ont pas forcément rassuré l'été dernier sur le marché des transferts. Les fans et observateurs du club de la capitale voulaient en effet que le PSG recrute plus, notamment en défense et en attaque. Quelques rectifications pourraient avoir lieu l'hiver prochain en fonction des résultats. Aussi, certains joueurs pourraient quitter le navire. Et malgré sa récente dynamique dans la capitale, Fabian Ruiz est concerné.

Fabian Ruiz fait tourner la tête du Barça et du Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fabian Ruiz Peña (@fabianruiz52)

Selon les informations de Sport, le Real Madrid et le Barça réfléchissent à la possibilité de recruter l'international espagnol prochainement. Les deux mastodontes du championnat espagnol pourraient même passer à l'action cet hiver. Depuis quelques semaines, il se dit que Carlo Ancelotti souhaite recruter son ancien joueur au Napoli. Quant au Barça, le club catalan cherche de l'expérience au milieu de terrain après le départ d'Ilkay Gundogan. Outre Ruiz, Hansi Flick est aussi intéressé par Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027, Fabian Ruiz est estimé à près de 35 millions d'euros par le club de la capitale. Mais tout porte à croire que le club de la capitale ferait monter les enchères si le Barça ou le Real Madrid passaient à l'action. Il se peut aussi que Luis Enrique mette son véto concernant son départ, alors que l'Espagnol est hautement considéré par son entraineur au PSG. Et il le devient également par les fans du club parisien.