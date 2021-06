PSG : Fabian Ruiz, Arthur, ça sent le tarif spécial Qatar

Dans : PSG.

Après avoir bouclé la signature de Georginio Wijnaldum gratuitement, le PSG aimerait enchaîner avec un second renfort au milieu de terrain.

Le nom de Fabian Ruiz revient avec insistance en Italie, mais le milieu de terrain de Naples est très cher. En effet, Aurelio de Laurentiis n’entend pas céder son international espagnol pour moins de 50 ME, une somme colossale que Paris n’est pas prêt à investir dans un second milieu de terrain alors que la priorité est de recruter un cador au poste de latéral droit, si possible Achraf Hakimi. Le directeur sportif Leonardo prospecte donc pour trouver des bonnes affaires. Et selon les informations de Todo Fichajes, le profil d’Arthur (Juventus Turin) plaît à l’état-major du PSG. Son recrutement pourrait aussi bien être judicieux sportivement que financièrement.

Et pour cause, contrairement à des joueurs plus clinquants comme Fabian Ruiz ou Paul Pogba, Arthur est accessible sous la barre des 50 ME. Pour lâcher son milieu de terrain brésilien, échangé contre Miralem Pjanic il y a un an, la Juventus Turin réclamerait tout de même 35 ME. Dans une période où la pression du fair-play financier est moins importante, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient foncer et boucler ce dossier rapidement, d’autant qu’il ne semble pas y avoir une grosse concurrence. Tous les feux sont donc au vert… ou presque. Après avoir signé Georginio Wijnaldum, le PSG compte beaucoup de milieux de terrain et sera dans l’obligation de dégraisser avant de recruter un nouveau joueur. On le sait, Ander Herrera ne sera pas retenu. C’est le milieu de terrain dont Leonardo aimerait se séparer en priorité. Par ailleurs, Danilo Pereira pourrait être vendu en cas d’offre, tout comme Leandro Paredes, qui intéresse l’Inter Milan. Enfin, si des rumeurs de départ ont circulé à son sujet, il est aujourd’hui improbable que Gana Gueye soit sacrifié, Mauricio Pochettino appréciant énormément son profil.