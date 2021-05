PSG : Arthur contre Icardi, Paris gagnant ?

Dans : PSG.

Estimé à environ 50 ME sur le marché des transferts, Arthur pourrait intéresser le PSG lors du mercato estival.

Transféré à la Juventus Turin dans le cadre d’un échange déguisé avec Miralem Pjanic au FC Barcelone, l’international brésilien ne s’est pas imposé comme un titulaire aux yeux d’Andrea Pirlo chez les Bianconeri. Utilisé à seulement 22 reprises cette saison en Série A, Arthur a globalement déçu et n’a pas réussi à envoyer Adrien Rabiot ou Rodrigo Bentancur sur le banc. En cas de proposition conséquente, la Juventus Turin réfléchira sérieusement à vendre Arthur cet été. Selon les informations de Calcio Mercato News, l’hypothèse d’un transfert au PSG a pris de l’ampleur au cours des dernières heures. Mais là encore, c’est dans le cadre d’un échange que l’ancien Barcelonais pourrait faire ses valises.

Icardi dans la balance

Et pour cause, le média transalpin avance que la Juventus Turin aimerait inclure Mauro Icardi dans la transaction afin que les clubs n’aient pas à se ruiner financièrement. Dans le contexte financier actuel, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, habituellement opposés aux échanges de joueurs, pourraient voir se deal d’un très bon œil. Il faut dire que cette saison, Mauro Icardi a terriblement déçu et ne figure pas vraiment dans les petits papiers de Mauricio Pochettino pour la saison prochaine. L’entraîneur argentin a d’ores et déjà fait savoir à Leonardo qu’il comptait davantage sur Moise Kean pour l'avenir, et qu’il ne s’opposerait pas au départ de Mauro Icardi, très courtisé en Série A. En plus de la Juventus Turin, l’AS Roma et l’AC Milan ont également coché le nom de l’avant-centre du PSG. Reste maintenant à voir si la piste de cet échange improbable à première vue se confirmera pour le Paris SG et la Juventus Turin. De leurs côtés, les Bianconeri pourraient définitivement lâcher les pistes Moise Kean (PSG) et Arek Milik (OM) si un accord était trouvé pour récupérer Mauro Icardi…