PSG : Excellent tacleur, Thiago Silva en remet une couche sur Emery

Ce mardi soir, le PSG version Thomas Tuchel passe son premier grand test européen avec le match sur la pelouse de Liverpool.

A cette occasion, Thiago Silva sera évidemment titulaire au sein de la défense parisienne, lui qui avait débuté sur le banc contre le Real Madrid la saison dernière sous Unai Emery. En conférence de presse d’avant-match, le Brésilien a d’ailleurs habilement taclé son ancien entraîneur, confiant notamment que maintenant, il savait « exactement » quoi faire sur le terrain. Contrairement aux années précédentes ?

« Thomas Tuchel nous transmet beaucoup d’envie. Et surtout avec lui, tu sais exactement ce que tu dois faire quand tu entres sur le terrain » a lâché Thiago Silva avant de poursuivre.« Nous nous sommes très bien adaptés à sa méthode de travail. Il est très bon sur le terrain, mais également en dehors. Il va beaucoup nous aider cette année car quand tu as cette envie pour motiver le groupe, c’est magnifique. Il a fait un très bon travail à Dortmund et ce qu’il fait ici, c’est très bon pour l’instant ». Le coach allemand appréciera. Unai Emery, sans doute un peu moins, notamment depuis la fameuse polémique du match de la remontada à Barcelone, où Thiago Silva semblait avoir ignoré les consignes de son entraineur.