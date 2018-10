PSG : Etienne Moatti prévient Tuchel, cette décision serait « suicidaire »

Dans : PSG, Ligue 1.

Lors du match contre Lyon, le Paris Saint-Germain a brillé… sans Edinson Cavani. De quoi donner des idées à Thomas Tuchel ? C’est possible selon Etienne Moatti. Mais pour le chroniqueur de l’Equipe du Soir, il serait carrément « suicidaire » de se priver de l’international uruguayen lors des grandes affiches de Ligue des Champions. Il faut dire que le buteur de Naples a toujours répondu présent dans les rendez-vous européens du PSG, et son activité défensive semble toujours indispensable à l’équipe de Thomas Tuchel.

« Ce sont les circonstances du match qui font que Cavani est sorti par Tuchel. Cela a tourné très favorablement pour le PSG avec Neymar et Mbappé proches l’un de l’autre. Est-ce-que ça peut donner des idées à Tuchel ? Peut-être. Surtout, ça vient après plusieurs matches où Cavani ne touche quasiment pas le ballon. Mais en Ligue des champions je ne vois pas Tuchel se passer de Cavani. Ce serait suicidaire. Avec l’avènement de Mbappé, on se disait que Neymar allait mal le prendre. Il faut dire que depuis le début de saison, ce n’est pas comme ça que cela se passe. Sur et en dehors du terrain, ça se passe extrêmement bien entre les deux. Avec Cavani, sur et hors du terrain, ce n’est pas le grand amour de ce qu’on en sait » a expliqué Etienne Moatti, pour qui Thomas Tuchel ferait une énorme erreur en se privant d’Edinson Cavani en Ligue des Champions. Il sera très intéressant de scruter les choix que l’Allemand effectuera contre Naples au Parc des Princes, le 24 octobre prochain.