PSG ‍: Etat d'urgence à Madrid, Mbappé discute avec Chelsea

Le discours a changé du côté du Real Madrid, en difficulté dans sa préparation et qui a besoin sportivement de Kylian Mbappé pour cette saison. Mais le joueur reste impassible, et ouvre même la porte à une solution de repli du côté de Chelsea.

Battu par Barcelone et par la Juventus en quelques jours, le Real Madrid connait une tournée américaine mitigée, même si les victoires contre le Milan AC et Manchester United avaient permis de bien lancer cette nouvelle saison. Pour le moment, pas d’affolement de la part de la Maison Blanche, qui sait que les résultats de la préparation ne sont en aucun cas un verdict pour la suite. Mais les difficultés offensives, le changement de schéma opté par Carlo Ancelotti pour tenter de faire oublier le départ de Karim Benzema, inquiètent beaucoup dans la cité espagnole. A tel point que le recrutement de Kylian Mbappé, qui était au départ vu comme une option ou un luxe, est désormais perçu comme une nécessite et une obligation. Voilà qui pourrait bien changer la donne par rapport à la situation de l’international français, mis sur le côté au PSG.

Madrid a besoin de Mbappé

« La Juve confirme le diagnostic : Mbappé n’est pas un caprice, mais une nécessité », titre Marca, pour qui il n’y a désormais plus d’autres choix que de foncer sur Kylian Mbappé pour le recruter cet été. De quoi alimenter encore un peu plus la folle rubrique de ce mercato, alors que le journal espagnol se désespère de voir ce dossier avancer aussi lentement. Pour s’appuyer sur l’un des surnoms du champion du monde 2018, Marca souligne que cette opération avance « à pas de tortue » et que pour l’instant cela ne fait ni les affaires du Real Madrid qui est orphelin d’un « 9 », ni celle du PSG qui ne présente pas d’équipe compétitive et ne sait pas sur quel pied danser avec son meilleur joueur.

De son côté, Kylian Mbappé continue de s’entrainer à Poissy avec les réservistes du PSG, affichant une bonne humeur visible pour essayer de se préparer à la saison à venir. L’attaquant laisse sa famille et ses représentants discuter avec qui de droit, mais un étrange message est arrivée d’Angleterre et d’Espagne. Sky Sports comme Sport expliquent que Chelsea est entré en contact avec le clan de l’international français, et qu’un accord pourrait facilement être trouvé pour un prêt payant d’un an, ce qui lui permettrait d’être libre en juin 2024 pour rejoindre le Real Madrid.

Mbappé à Chelsea, le PSG et le Real pas très chauds

Une solution qui pourrait satisfaire tout le monde ? Chelsea pour mettre en avant son nouveau projet. Mbappé pour découvrir la Premier League et jouer au plus haut niveau même s’il n’y aura pas de Ligue des Champions. Mais cela satisferait beaucoup moins le PSG, qui toucherait une petite somme avant de laisser filer son meilleur joueur gratuitement. Et le Real Madrid qui n’aurait pas le renfort offensif tant attendu cet été, et prendra le risque de vivre une saison difficile en attendant sa signature dans un an.