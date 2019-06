PSG : Et si Matuidi faisait un incroyable retour à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

L'annonce vendredi soir du retour de Leonardo au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain va évidemment déclencher un déluge de rumeurs pour ce mercato estival. Car si Antero Henrique pouvait se vanter d'avoir réussi à boucler les deux transferts historiques du PSG, à savoir Neymar et Kylian Mbappé, le Brésilien avait lui réussi des jolis coups lorsqu'il avait initié le projet avec Qatar Sports Investments. Et parmi les belles opérations initiées par Leonardo, il y avait eu la signature dès le mercato 2011 de Blaise Matuidi en provenance de l'ASSE pour 8ME.

Depuis, on sait ce qu'il est advenu de la carrière du milieu de terrain champion du monde transféré en 2017 à la Juventus pour 25ME. Mais selon Simone Rovera, il se pourrait bien qu'avec la venue de Maurizio Sarri sur le banc du club turinois, Blaise Matuidi, qui n'a plus qu'un an de contrat, soit mis sur le marché des transferts plutôt que prolongé. « Je crois qu’il va y avoir une profonde révolution, surtout pour les joueurs de plus de 30 ans. Je parle de Mandzukic, Khedira, mais je pense aussi qu’un joueur comme Blaise Matuidi, pourrait partir de la Juventus. Je ne suis pas sur à 100% de cela, mais ça commence à sortir. Où il irait je ne sais pas, mais je sais que Juve veut faire une grosse révolution au milieu de terrain et veut se rajeunir. Matuidi partira s’il a une belle offre », a expliqué le spécialiste du football italien, qui a rappelé que l'agent du joueur français était Mino Raiola, lequel semble vouloir refaire des affaires avec le Paris Saint-Germain. Et forcément, la rumeur commence déjà à bruisser de l'autre côté des Alpes.