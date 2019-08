PSG : Et si le rêve ultime de Paris... c'était de garder Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Barcelone, Real Madrid, Paris Saint-Germain… Où jouera Neymar cette saison ? A une semaine de la fin du mercato, le flou règne toujours autour de l’avenir du Brésilien.

Il faut dire que l’international auriverde souhaite partir, mais que le Barça et le Real Madrid ne semblent pas prêts à mettre la somme réclamée par Leonardo, à savoir près de 200 ME ou 100 ME plus un ou deux joueurs de grande valeur. Ces dernières heures, la rumeur d’une arrivée d’Ousmane Dembélé à Paris a été remise sur la table. Le problème pour Paris, c’est que l’international tricolore, principale cible barcelonaise du PSG, ne souhaite pas revenir en Ligue 1.

Et si finalement, Paris ne voulait pas réellement trouver un accord avec Barcelone ? C’est ce que pense Nabil Djellit, lequel a indiqué sur Twitter que selon lui, Paris faisait tout pour… garder Neymar. « Donc le PSG demande Dembele, qui répète qu'il ne veut pas venir...Je peux me tromper mais le PSG fait semblant de vouloir lâcher Neymar (comme ça ils ont pu communiquer sur "S'il n'est pas content il se casse") car ils ne créent aucune condition probable à son départ » a estimé le spécialiste du mercato pour France Football. Reste maintenant à voir si les nouveaux échanges de ce milieu de semaine entre Barcelone et Paris aideront à trouver un éventuel accord.