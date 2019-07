PSG : Et si c'était lui, le remplaçant idéal de Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Avec des joueurs comme Di Maria, Neymar, Cavani et Mbappé, Thomas Tuchel a de quoi faire en attaque pour la saison prochaine.

Mais cela n’a pas empêché l’entraineur allemand d’être en grande difficulté en raison de la cascade de blessures qui a touché ses joueurs offensifs lors du dernier exercice. Alors, en cas de vente de Neymar, le recrutement d’un ou deux joueurs sera plus que nécessaire. Pour le moment, les pistes évoquées le sont principalement dans le cadre d’un échange avec le FC Barcelone, qui pourrait céder Ousmane Dembélé ou Coutinho. Mais pour Bilel Ghazi, le plan parfait se dessine peut-être du côté du LOSC.

« Dans la gestion de sa carrière, Nicolas Pépé est un modèle du genre. Il ne faut pas oublier que ce joueur a été poussé vers la sortie l’été dernier quand Gérard Lopez voulait le vendre 30 ME à Lyon. Il a subi une grosse pression, mais il est resté presque de force à Lille car il était convaincu que c’était mieux pour sa progression. Il a participé à la qualification en Ligue des Champions et désormais, sa valeur marchande a triplé. Il y a eu très peu d’erreurs dans la carrière de Nicolas Pépé. Va-t-il aller au PSG ? Certains membres de son entourage ont une préférence pour Paris. Mais la réalité du dossier, c’est qu’aucune piste n’est privilégiée, il écoute toutes les propositions. Le PSG n’a pas fait d’offre, d’autres clubs sont beaucoup plus avancées dans le dossier notamment l’Inter, Liverpool et même Manchester City », annonce ainsi le journaliste de L’Equipe, totalement persuadé que tout reste ouvert dans le dossier Nicolas Pépé.