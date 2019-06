PSG : Et maintenant Cavani, pourquoi personne ne retient Neymar ?

Dans : PSG, Mercato.

Le sujet sur l’avenir de Neymar est toujours aussi discuté en Amérique du Sud, où la Copa America permet d’interroger tour à tour tous les participants qui évoluent au PSG.

Après Thiago Silva et Marquinhos, c’est Edinson Cavani qui a répondu aux questions de bein SPORTS au sujet de l’avenir du numéro 10 du Paris Saint-Germain. Et comme ses coéquipiers, l’attaquant uruguayen n’a pas été particulièrement choqué à l’idée de voir Neymar changer de club cet été. Certes, les plus grands joueurs sont rodés aux surprises que peut générer le marché des transferts, mais le message est similaire : Neymar peut partir si c’est pour son bien.

« Neymar ? Je ne sais pas ce qu’il va se passer. Comme j’ai dit, j’espère que pour lui c’est la meilleure chose. J’espère le meilleur pour lui », a livré Edinson Cavani après la victoire de l’Uruguay face au Chili. Un message bien évidemment destiné à ne pas faire de vagues, et qui démontre que le meilleur buteur de l’histoire du PSG peut très bien envisager sa dernière année de contrat à Paris sans l’ancien barcelonais. On est en tout cas bien loin des complaintes de ses coéquipiers du Barça quand son départ au PSG était envisagé, et le fameux « se queda » (il reste) de Gérard Piqué sur les réseaux sociaux pour essayer de faire pencher la balance en faveur du club espagnol.